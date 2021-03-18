Suriye uyruklu terör örgütü şüphelisi sınıra gitmek için bindiği araçta yakalandı

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli sınıra gitmek için bindiği araçta yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli sınıra gitmek için bindiği araçta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E.E'nin kardeşi E.A.E'nin de terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, E.A.E'yi yurt dışına çıkmak için sınıra gittiği sırada aracına yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Sorgu işlemleri tamamlanan E.A.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, E.A.E'nin 2014-2016 Suriye'nin Halep ve Afrin kentlerinde terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin