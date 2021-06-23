Son dakika gündem: Kayseri'de lokantanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika gündem: Kayseri'de lokantanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem: Kayseri'de lokantanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde, lokantanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, lokantanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan tek katlı lokantanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müşterilerin tahliye edildiği lokantadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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