Son dakika gündem: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika gündem: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

23.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:52
Son dakika gündem: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Melikgazi ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.E.M, M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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