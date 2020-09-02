Son dakika gündem: Kayseri'de, 6 kişilik ailenin evi yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Kayseri'de, 6 kişilik ailenin evi yandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de, 6 kişilik ailenin evi yandıKAYSERİ'de, 6 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:09

Kayseri'de, 6 kişilik ailenin evi yandı

KAYSERİ'de, 6 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evdeki eşyalar yanarken, vücutlarında yanıklar oluşan aile, hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tek odası ve mutfağı bulunan evde yaşayan Duran Memiş, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte yangına müdahale ederken, itfaiyeden de yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında vücutlarında yanıklar oluşan aile de sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin sardığı evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: Kayseri'de, 6 kişilik ailenin evi yandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Mfö Emrah Pınar Tartan Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Şenol Güneş Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Karar Sabah Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kayseri'de, 6 kişilik ailenin evi yandı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 11:10:01. #1.14#
title