Son dakika gündem: Kayseri'de 5 yaşındaki Suriyeli çocuk odasında ölü bulundu
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Son dakika gündem: Kayseri'de 5 yaşındaki Suriyeli çocuk odasında ölü bulundu

03.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:10
Son dakika gündem: Kayseri'de 5 yaşındaki Suriyeli çocuk odasında ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu 5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu 5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Şehit Mürsel Gürlek Sokak'taki evlerinde, engelli çocukları A.H'nin odasında hareketsiz yattığını gören aile, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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