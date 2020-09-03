Son dakika gündem: KAYSERİ Cezaevinden şartlı tahliye olan hükümlü, arkadaşının evinde öldü
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Son dakika gündem: KAYSERİ Cezaevinden şartlı tahliye olan hükümlü, arkadaşının evinde öldü

Son dakika gündem haberine göre Cezaevinden şartlı tahliye olan hükümlü, arkadaşının evinde öldüKAYSERİ'de, Hüseyin Güden (34) paslı tellerin üzerine düştüğünü söyleyerek gittiği arkadaşı Resul Ç.'nin evinde, hayatını kaybetti.

03.09.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:44

Cezaevinden şartlı tahliye olan hükümlü, arkadaşının evinde öldü

KAYSERİ'de, Hüseyin Güden (34) paslı tellerin üzerine düştüğünü söyleyerek gittiği arkadaşı Resul Ç.'nin evinde, hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden şartlı tahliye olduğu öğrenilen Güden'in kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Özden Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay önce Kayseri T Tipi cezaevinden şartlı tahliye olan Hüseyin Güden, arkadaşı Resul Ç.?nin evinde giderek, paslı tellerin üzerine düştü. Eve giren Güden, bir süre sonra yere yığıldı. Resul Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Hüseyin Güden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Güden'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Son dakika gündem: KAYSERİ Cezaevinden şartlı tahliye olan hükümlü, arkadaşının evinde öldü

Kaynak: DHA

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