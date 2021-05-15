Son dakika gündem: Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, ot ve mantar toplamak için çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan Vahap D. (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.