Son dakika gündem: Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı
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Son dakika gündem: Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, ot ve mantar toplamak için çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan Vahap D. (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, ot ve mantar toplamak için çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan Vahap D. (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar ve ot toplamak için dışarı çıkan Vahap D., Gövdepe mevkisinde dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Vahap D.'yi görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Vahap D.'yi düştüğü yerden çıkardı. Vahap D., ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vahap D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika gündem: Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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