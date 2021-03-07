Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ Kayak merkezinde yolunu kaybeden 10 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

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Kayak merkezinde yolunu kaybeden 10 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kaybolan 10 kişilik grup, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kısa sürede bulunarak kurtarıldı.

Öğle saatlerinde seyir terasına gelen 10 kişilik grup, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne doğru yürüyüşe çıktı. Ancak bir süre sona yolu kaybeden gruptakiler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Yedikuyular Kayak Merkezi'nde konuşlu JAK timleri harekete geçti. Ekipler, kayıp kişilere yarım saat aradan sonra ulaştı. 10 kişi, bölgede dik yamaçların olması nedeniyle halatlar yardımıyla kurtarılarak Yedikuyular Kayak Merkezi'ne getirildi. Sağlık durumları iyi olan kişiler, duyarlılıklarından dolayı JAK timlerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı