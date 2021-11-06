Son dakika gündem: Kavga ihbarına giden itfaiye eşi kapıyı açmayınca kadını merdivenle evinden çıkardı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, Kavga ihbarı üzerine evlerine gelen ekiplere eşinin kapıyı açmaması üzerine balkondan çıkarıldı.

Kanal Mahallesi'nde bir apartmanın 1. kat dairesinde kavga olduğu ihbarını alan ekipler, adrese gitti. Polisler, daire kapısını açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

Bu arada, bulunduğu odadan ayrılamayan ve evininin balkonuna çıkan kadın, itfaiye aracından uzatılan hidrolik merdivenle dışarıya çıkarıldı. İsmi açıklanmayan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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