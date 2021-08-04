Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün
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Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.  Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine alevlere 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle karadan başlayan müdahale aralıksız sürdü.

Kavaklıdere'de tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı.'YARALAR EN KISA ZAMANDA SARILACAKTIR'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile helikoptere binen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın havadan çekerek paylaştığı video, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Milletvekili Gökcan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'den bölgedeki acil ihtiyaçlar konusunda bilgi aldıklarını belirterek, "İhtiyaçların temini için koordinasyonu sağladık. Bölgeye havadan müdahale konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Bölgeye süratle iş makineleri ve su tankeri temini konusunda özel sektör kuruluşları ile görüşerek, desteklerini sağladık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımızın yaraları en kısa zamanda sarılacaktır" dedi.


Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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