Son dakika gündem: Kavak Kaymakamı Saygılı'dan Kovid-19 denetimi

Son dakika gündem haberine göre Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetime katıldı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetime katıldı.

Saygılı, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu ve sağlık personeli ile Kovid-19 salgını önlemlerine ilişkin denetimde bulundu.

Saygılı, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan salgının etkisiz hale getirilmesi için toplum olarak belirlenen kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

İlçemizdeki iş yerleri, marketler, dükkanlar, sokak, cadde, park ve meydanlarda denetimi yaptıklarını anlatan Saygılı, "Denetim sırasında sağlık memurumuz ateş ölçümü yaptı. Esnaf ve vatandaşlara maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için bilgilendirme ve uyarıda bulunduk." dedi.

Saygılı, Kovid-19 salgını etkisiz hale gelinceye kadar denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay