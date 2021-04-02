Son dakika gündem: KASTAMONU - İçişleri Bakan Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kastamonu Valiligi binası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Valilik özel defterine yazı yazması Toplu fotoğraf çekimi Güvenlik toplantısının yapılacağı salona geçilmesi Toplantı masası genel görüntü KASTAMONU - İçişleri Bakanı...
Kastamonu Valiligi binası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Valilik özel defterine yazı yazması
Toplu fotoğraf çekimi
Güvenlik toplantısının yapılacağı salona geçilmesi
Toplantı masası genel görüntü KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti. Ardından güvenlik toplantısına başkanlık etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş