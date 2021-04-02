Son dakika gündem: KASTAMONU - İçişleri Bakan Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti
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Son dakika gündem: KASTAMONU - İçişleri Bakan Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kastamonu Valiligi binası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Valilik özel defterine yazı yazması Toplu fotoğraf çekimi Güvenlik toplantısının yapılacağı salona geçilmesi Toplantı masası genel görüntü KASTAMONU - İçişleri Bakanı...

Kastamonu Valiligi binası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Valilik özel defterine yazı yazması

Toplu fotoğraf çekimi

Güvenlik toplantısının yapılacağı salona geçilmesi

Toplantı masası genel görüntü KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti. Ardından güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Son dakika gündem: KASTAMONU - İçişleri Bakan Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti
Son dakika gündem: KASTAMONU - İçişleri Bakan Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti
Son dakika gündem: KASTAMONU - İçişleri Bakan Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti
Son dakika gündem: KASTAMONU - İçişleri Bakan Soylu, Kastamonu Valiligi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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