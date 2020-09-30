Son dakika gündem: Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı
30.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:02
Son dakika habere göre Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
Kentte iki ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu B.A. ve M.İ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor