Son dakika gündem: Kastamonu'da uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 100 öğrenciye tablet verildi
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Son dakika gündem: Kastamonu'da uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 100 öğrenciye tablet verildi

06.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:16
Son dakika gündem: Kastamonu'da uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 100 öğrenciye tablet verildi

Son dakika haber... Kastamonu Kalkınma Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yapılan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 100 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Kastamonu Kalkınma Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yapılan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 100 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, salgın dolayısıyla yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı hatırlatıldı.

Uzaktan eğitime katılan öğrencilere destek olmak amacıyla çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Kalkınma Vakfı Başkanı Vali Avni Çakır başkanlığında, vakıf üyelerimizin bağışlarıyla temin edilen 100 tablet, Kastamonu merkez ve ilçelerdeki öğrencilere hediye edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, katkıda bulunan Kastamonu ve İstanbul'daki hayırseverlere teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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