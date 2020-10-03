Son dakika gündem: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
03.10.2020 00:29 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:32
Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kent merkezindeki bir evde yapılan aramada uyuşturucu 97 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu etkisi yapan madde ticareti yapmaktan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor