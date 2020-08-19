Son dakika gündem: Kastamonu'da talaş silosunda yangın Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında, bir fabrikanın silosu zarar gördü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında, bir fabrikanın silosu zarar gördü.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyetlerini sürdüren bir kapı fabrikasında talaşların biriktirildiği siloda, henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında talaş silosu zarar gördü.

Kaynak: AA