Son dakika haber... KASTAMONU - Özel harekat polislerinden "kaçırılan minibüsü kurtarma" tatbikatı
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Son dakika haber... KASTAMONU - Özel harekat polislerinden "kaçırılan minibüsü kurtarma" tatbikatı

18.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:42

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'da özel harekat polislerince gerçekleştirilen tatbikatta minibüs kaçıran kişiler etkisiz hale getirildi.

Kastamonu'da özel harekat polislerince gerçekleştirilen tatbikatta minibüs kaçıran kişiler etkisiz hale getirildi.

Senaryo gereği minibüsün kaçırılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, zırlı araçla minibüsün önünü kesti.

Otobüse giren ekipler, 2 kişiyi saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

Tatbikat kapsamında ekipler, Ejder Yalçın aracından atış, taktiksel atış, keskin nişancı atışı, parkur atışı ve bina operasyonuyla da takdir kazandı.

Tatbikatı Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci izledi.

Son dakika haber... KASTAMONU - Özel harekat polislerinden 'kaçırılan minibüsü kurtarma' tatbikatı
Son dakika haber... KASTAMONU - Özel harekat polislerinden 'kaçırılan minibüsü kurtarma' tatbikatı
Son dakika haber... KASTAMONU - Özel harekat polislerinden 'kaçırılan minibüsü kurtarma' tatbikatı
Son dakika haber... KASTAMONU - Özel harekat polislerinden 'kaçırılan minibüsü kurtarma' tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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