Son dakika gündem: Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Son dakika gündem: Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
17.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:11

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Özkan'a (61), B.T. yönetimindeki 34 VS 7347 plakalı otomobil çarptı.

Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü B.T gözaltına alındı. Özkan'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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