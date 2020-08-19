Son dakika gündem: Kastamonu'da ev yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Kastamonu'da ev yangını

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı, ahırdaki 2 hayvan telef oldu.

Son dakika gündem: Kastamonu'da ev yangını
19.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:29

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı, ahırdaki 2 hayvan telef oldu.

Ortasökü köyü Mumlar Mahallesi'nde Bayram Çakmak'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, Bozkurt Belediyesi itfaiyesi arazözle yangına müdahale etti.

Yangında, evin altındaki ahırda hayvanların bir kısmı tahliye edilirken 2 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Ev tamamen yandı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hacı Bektaş Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Alişan Cem Yılmaz Nihat Doğan Halit Ergenç
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Ateş Kaza Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kastamonu'da ev yangını - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:42:43. #1.15#
title