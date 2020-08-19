Son dakika gündem: Kastamonu'da ev yangını Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı, ahırdaki 2 hayvan telef oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı, ahırdaki 2 hayvan telef oldu.

Ortasökü köyü Mumlar Mahallesi'nde Bayram Çakmak'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, Bozkurt Belediyesi itfaiyesi arazözle yangına müdahale etti.

Yangında, evin altındaki ahırda hayvanların bir kısmı tahliye edilirken 2 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Ev tamamen yandı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA