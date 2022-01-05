Son dakika gündem: Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Türkiye'ye gelmeden önce çalışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu bir zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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