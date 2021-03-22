Son dakika gündem: Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

22.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Son dakika gündem: Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alınmasına karar verildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alınmasına karar verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Obruk köyünde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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