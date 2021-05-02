Son dakika gündem: Kastamonu'da bir fırının çatısı yangında zarar gördü
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Son dakika gündem: Kastamonu'da bir fırının çatısı yangında zarar gördü

Son dakika gündem: Kastamonu'da bir fırının çatısı yangında zarar gördü
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir fırının çatısı zarar gördü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir fırının çatısı zarar gördü.

Gökırmak Mahallesi'nde Bahri İldemlik'e ait fırının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra çatıya sıçradı.

Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında fırının çatısı zarar gördü.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın yangın yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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