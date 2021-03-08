Son dakika gündem: Kaş'ta jandarma ekiplerince kadınlara çiçek dağıtıldı
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Son dakika gündem: Kaş'ta jandarma ekiplerince kadınlara çiçek dağıtıldı

08.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:40
Son dakika gündem: Kaş'ta jandarma ekiplerince kadınlara çiçek dağıtıldı

Son dakika habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerine ve kadın sürücülere çiçek verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerine ve kadın sürücülere çiçek verdi.

Trafik ve asayiş ekipleri, Kalkan, Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki uygulama noktalarında kadın sürücüleri durdurarak günlerini kutladı.

Ayrıca ekipler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek, kadınlara çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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