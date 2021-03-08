Son dakika gündem: Kaş'ta jandarma ekiplerince kadınlara çiçek dağıtıldı

Son dakika habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerine ve kadın sürücülere çiçek verdi.