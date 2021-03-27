Son dakika gündem: Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ikinci doz aşısını oldu
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Son dakika gündem: Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ikinci doz aşısını oldu

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ikinci doz aşısını oldu

Son dakika gündem haberi: Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kaş Devlet Hastanesine giden Ulutaş, Sağlık Bakanlığının belirlediği takvime göre ikinci doz aşısını olduğunu söyledi.

Daha sağlıklı ve güzel yarınlar için sırası gelen tüm vatandaşların aşı olmalarını öneren Ulutaş, fedakarca çalışan sağlık görevlilerine teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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