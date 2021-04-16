Son dakika gündem: KARS TURİZMİ, 'BEDESTEN' PROJESİ İLE YÜKSELECEK
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Son dakika gündem: KARS TURİZMİ, 'BEDESTEN' PROJESİ İLE YÜKSELECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KARS'ta tarihi ve turistik varlıkların yoğun olduğu Kaleiçi bölgesinde yöresel gıda, hediyelik eşya ve turistik ürünlerin satılacağı geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edilen Bedesten Projesi'nde, sona gelindi.

KARS'ta tarihi ve turistik varlıkların yoğun olduğu Kaleiçi bölgesinde yöresel gıda, hediyelik eşya ve turistik ürünlerin satılacağı geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edilen Bedesten Projesi'nde, sona gelindi.

Kentte özellikle coğrafi işaret tescil belgeli, hem tüketicilerinin hem de turistlerin tercih ettiği Kars kaşarı, bal, gravyer, tereyağı, çeçil peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, kaz, Kağızman elması, pestil ürünleri, obsidyen taşından ve ahşaptan yapılmış hediyelik eşyalar gibi ürünlerin satışa sunulacağı bin 800 metrakarelik Bedesten Projesi'nin yapımında sona gelindi. Baharın gelmesiyle geçen yıldan kalan çalışmaların yeniden başlamasıyla projenin bir an önce tamamlaması için işçilerin bölgedeki hummalı çalışması sürüyor.

Bedesten Projesi'nin bir an önce tamamlanması için görevlilere çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı açıklamada, Kars Vadisi Projesi ile Bedesten Projesi'nin çalışmalarının birbirine entegre şekilde devam ettiğini söyledi. Vali Öksüz, "Vadi projesinde sona gelindi. Bedesten ve çevre düzenlemesi projesinde yaklaşık yüzde 90'ı geçtik. Amacımız yaz mevsimiyle birlikte Bedesten, Vadi ve Kent Müzesi çalışmasının çevre düzenlemesini bitirip halkımızın hizmetine sunmak" diye konuştu.

Bedesten Projesi'nin yanında konak, sokak sağlıklaştırması, Kars Kalesi yolunun düzeltilmesi ve aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları yanısıra Beylerbeyi Sarayı restorasyonu gibi entegre projeler de yer alıyor. Kars Çayı'nın ıslah edilerek şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilmesi ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi oluşturulacak.

Son dakika gündem: KARS TURİZMİ, 'BEDESTEN' PROJESİ İLE YÜKSELECEK
Son dakika gündem: KARS TURİZMİ, 'BEDESTEN' PROJESİ İLE YÜKSELECEK
Son dakika gündem: KARS TURİZMİ, 'BEDESTEN' PROJESİ İLE YÜKSELECEK
Son dakika gündem: KARS TURİZMİ, 'BEDESTEN' PROJESİ İLE YÜKSELECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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