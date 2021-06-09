Son dakika gündem: Kars'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Öztürk'ün cenazesi İzmir'de defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kars'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Öztürk'ün cenazesi İzmir'de defnedildi

Son dakika gündem: Kars'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Öztürk'ün cenazesi İzmir'de defnedildi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi, İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi, İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Öztürk (29) için Menderes ilçesindeki Çatalca Mahalle Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin babası Orhan, annesi Hacer, eşi Birgül ve kardeşi Kamil Öztürk ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Anne Hacer Öztürk, bu sırada, "Vatan sağ olsun oğlum, 20 gün sonra gelecektin hani, şehit olmak istiyordun ama erken oldu oğlum." dedi. Eşi Birgül ise "Hani gelecektin Egemen, kızın Elif sana doyamadı." sözleriyle ağıt yaktı.

Birgül Öztürk, tören boyunca eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı.

Şehidin, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı namazın ardından cenaze aracına konulan naaşı, mezarlığa götürülerek burada defnedildi.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kağızman ilçesinin Karagüney köyü mevkisinde dün kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit olmuş, biri avukat 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tan Taşçı Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Kars'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Öztürk'ün cenazesi İzmir'de defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 18:53:38. #1.13#

title