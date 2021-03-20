Son dakika gündem: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yeniden başladı
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Son dakika gündem: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yeniden başladı

20.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:54
Son dakika gündem: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yeniden başladı

Son dakika haber... Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferlerine yeniden başlandı.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferlerine yeniden başlandı.

Kars-Akyaka seferi için Kars Tren Garı'na gelen yolcular, HES kodu kontrol edilip, ateşleri ölçüldükten sonra trene alındı.

Yolculardan Seyfettin Demirkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tren seferlerinin başlamasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, tren geç geldi ama inşallah seferler artık yapılacak. Tren seferlerinin başlaması bizleri memnun etti." dedi.

Kentteki bölgesel tren seferlerine, geçtiğimiz yıl mart ayında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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