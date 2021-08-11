Son dakika gündem: Kars'ta hortum kamerada (2)
Son dakika haberi: ARDAHAN'DA NEHRE UZANAN HORTUM Ardahan'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olurken, Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinde Kür Nehri'ne doğru uzanan hortum meydana geldi.
ARDAHAN'DA NEHRE UZANAN HORTUM
Ardahan'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olurken, Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinde Kür Nehri'ne doğru uzanan hortum meydana geldi. Hortum anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun ardından bölgede kısa süreli dolu yağdı.
Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur