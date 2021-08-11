Son dakika gündem: Kars'ta hortum kamerada (2)
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Son dakika gündem: Kars'ta hortum kamerada (2)

Son dakika gündem: Kars'ta hortum kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ARDAHAN'DA NEHRE UZANAN HORTUM Ardahan'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olurken, Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinde Kür Nehri'ne doğru uzanan hortum meydana geldi.

ARDAHAN'DA NEHRE UZANAN HORTUM 

Ardahan'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olurken, Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinde Kür Nehri'ne doğru uzanan hortum meydana geldi. Hortum anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun ardından bölgede kısa süreli dolu yağdı.

Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,


Son dakika gündem: Kars'ta hortum kamerada (2)
Son dakika gündem: Kars'ta hortum kamerada (2)
Son dakika gündem: Kars'ta hortum kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur

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