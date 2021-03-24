Son dakika gündem: Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ta 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Akyaka Demirkent köyü ve Sarıkamış ilçesine bağlı Yayıklı köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik