Son dakika gündem: Kars'ta 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Kars'ta 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

14.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:52
Son dakika gündem: Kars'ta 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ın Akyaka ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Demirkent ve Kalkankale köylerinde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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