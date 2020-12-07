Son dakika gündem: Kars'ta 1 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan 2 zanlı yakalandı
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Son dakika gündem: Kars'ta 1 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan 2 zanlı yakalandı

07.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:34
Son dakika gündem: Kars'ta 1 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde 1 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan 2 zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 1 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan 2 zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şaban köyünde 1 kişinin öldürüldüğü kavgaya karıştıkları belirlenen 2 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

Her iki zanlı, ilçedeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bu kişilerden 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 109 mermi ve 1 askeri gaz maskesi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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