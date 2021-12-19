Son dakika gündem: Kardan dolayı Antalya-Konya yolunda kalanlara jandarma yardım etti - Haberler
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Son dakika gündem: Kardan dolayı Antalya-Konya yolunda kalanlara jandarma yardım etti

Son dakika gündem: Kardan dolayı Antalya-Konya yolunda kalanlara jandarma yardım etti
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle yolda kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.

KONYA (AA) - Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle yolda kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede yolda kalan vatandaşlara Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çorba ve yiyecek ikram edildi.

Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan bölgede, arazi tipi araçlarla devriye gezen jandarma ekipleri, yolda kalan otomobillerin lastiklerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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