Son dakika gündem: Karasu Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı asayiş verilerini açıkladı - Haberler
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Son dakika gündem: Karasu Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı asayiş verilerini açıkladı

Son dakika gündem: Karasu Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı asayiş verilerini açıkladı
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Polisin sorumluluk bölgesinde yıl boyunca huzur ve güven uygulamaları gerçekleştiren ekipler, Türkiye'de eş zamanlı yapılan 9 huzur ve güven uygulamasına da katıldı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında 141 işlem gerçekleştirildi. Operasyon ve uygulamalarda toplam 6 kilo 276 gram kubar esrar, 154 gram metamfetamin ve 115 gram kök kenevir ele geçirildi, 146 şahsa işlem yapıldı, adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri alındı.

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun uyarınca gerçekleştirilen faaliyetlerde 25 tabanca, 4 tüfek ve 1178 adet mühimmat ele geçirildi.

Polis sorumluluk bölgesinde 403 trafik kazası meydana geldi. Ekiplerce bu yıl yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 332 araca toplam 1 milyon 436 bin 37 lira cezai işlem uygulandı.

Salgın tedbirleri kapsamındaki uygulamalarda ise 360 denetim yapıldı, bu kapsamda kuralları ihlal eden 727 kişiye toplam 2 milyon 214 bin 75 lira idari para cezası kesildi.

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AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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