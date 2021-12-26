Son dakika gündem: Karamürsel'de kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sahilde bulunan kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'ndeki bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.???????