Son dakika gündem: Karamürsel'de kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Karamürsel'de kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Karamürsel'de kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sahilde bulunan kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sahilde bulunan kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'ndeki bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.???????

Son dakika gündem: Karamürsel'de kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Karamürsel'de kafenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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