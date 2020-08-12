Son dakika gündem: Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
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Son dakika gündem: Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Son dakika haberi: SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak, "Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir.

Son dakika gündem: Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
12.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:59

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak, "Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün çok ciddi mesele olduğunu bildirdi. Hastalığın uzun bir dönem daha süreceğe benzediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bunun için de uzun dönem sürecek olan adımlara ihtiyaç var" dedi. Hükümetin dış politikasını eleştiren Karamollaoğlu, "Bir politika yürütemiyorsunuz. Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkan verir. Dış politika da yalnızlaşmışız. Kime yar olacağımız belli değil. Bir Rusya'ya gidiyoruz, bir Avrupa'ya gidiyoruz, bir ABD'ye gidiyoruz, bir Çin'e gidiyoruz. Sonunda hiç kimseyle doğru bir bağ kuramıyoruz. Bu kadar şaşkınlık Türk dış politikasında hiç yaşanmadı. Geldiğimiz nokta üzücü. Dış politikada böyle gidemezsiniz" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise, "Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

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