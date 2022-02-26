Son dakika gündem: Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Son dakika haberleri... Karaman'da işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Karaman'da işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ereğli ilçesinden Karaman'a işçi getiren Ali K. idaresindeki 43 UF 167 plakalı minibüs, Karaman Organize Sanayi Bölgesi içinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Ali K. ile minibüsteki 7 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Mehmet Çetin - Güncel