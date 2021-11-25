Son dakika gündem: Karaman'da emniyet ve jandarma kadınları bilgilendirdi - Haberler
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Son dakika gündem: Karaman'da emniyet ve jandarma kadınları bilgilendirdi

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Karaman'da emniyet ve jandarma kadınları bilgilendirdi

Son dakika haberine göre Karaman'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Atatürk ve Kütüklü parkta stant açtı.

Görevli kadın polis ve jandarmaya bağlı memurları hazırlanan uyarıcı broşürlerin dağıtımını yaptı.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer standı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika gündem: Karaman'da emniyet ve jandarma kadınları bilgilendirdi

Son dakika gündem: Karaman'da emniyet ve jandarma kadınları bilgilendirdi

Son dakika gündem: Karaman'da emniyet ve jandarma kadınları bilgilendirdi

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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