Karakolda ölüm davası: 112 acil servis görevlilerinin ifadesi alınacak

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta polis merkezinde ölümle ilgili davada, mahkeme, ilk müdahaleyi yapan 112 acil servis görevlilerinin ifadelerinin alınması ve kamera kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Esenyurt'ta geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da polis merkezinde hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin 12 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail A.S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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