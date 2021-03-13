KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

13.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:16
KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Türk Hava Yolları(THY)'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye getirildi.

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Türk Hava Yolları(THY)'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye getirildi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:17:38. #1.16#
title