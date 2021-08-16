Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
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Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi

Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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