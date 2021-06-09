Son dakika gündem: Karabük'teki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Karabük'teki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika gündem: Karabük'teki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük istikametinden Kastamonu yönüne giden D.E. idaresindeki 34 DFD 849 plakalı otomobile, 100 Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda arkasından gelen İ.G'nin kullandığı 06 FM 1710 plakalı otomobil çarptı. Aniden duran bu araca da arkasından gelen A.T. yönetimindeki 78 SK 563 plakalı hafif ticari araç ve bu araca da arkasından gelen R.K. hakimiyetindeki 16 ECR 57 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, araçlarda bulunan C.K. ve G.K. yaralandı.

Sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bir süre trafiğe kapanan Karabük-Kastamonu kara yolu, araçların kaldırılması ile yeniden açıldı. Yolda güvenlik önlemeleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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