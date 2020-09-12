Son dakika gündem: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı
12.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:54

Karabük'te 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Caddesi'nde 9 Eylül'de iki grup arasında çıkan ve olay yerinden geçen 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan S.T. ve Y.E.T. tutuklandı, S.Ö, A.Ö, B.K, T.A, T.A, Ö.Y. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Caddesi'nde 9 Eylül'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olay yerinden geçen 3 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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