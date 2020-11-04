Son dakika gündem: Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, istihbarat ve narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan çalışmalar sonucunda, Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Ekipler, Ankara-Karabük kara yolu üzerinde H.M. ve U.M'ye ait aracı durdurdu.

Şahıslara ait araçta yapılan aramada, 276 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu