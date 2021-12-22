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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şevval Y'ye (14), il merkezinden Şirinevler Mahallesi istikametine giden Ozan Y. yönetimindeki 06 DG 8757 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerde kanlar içinde kalan çocuk, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi için karakola götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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