Son dakika gündem: Karabük'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Karabük'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü

01.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:45
Son dakika gündem: Karabük'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çukurgelik köyünde Cemil Erdoğan'a ait tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Uzun süren çalışmaların ardından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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