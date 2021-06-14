Son dakika gündem: Karabük'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Son dakika gündem: Karabük'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika gündem: Karabük'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karabük'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde, milletten aldığı destekle fedakarca görev yaptığını söyledi.

Törene, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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