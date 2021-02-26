Karabük'te bir apartman karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karabük'te bir apartman karantinaya alındı

26.02.2021 20:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:50
Karabük'te bir apartman karantinaya alındı

KARABÜK'te 5 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.

KARABÜK'te 5 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.

Karabük 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir apartman koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. Bugün saat 18.00'de başlayan karantina, 8 Mart saat 18.00'de sona erecek.

Karabük'te bir apartman karantinaya alındı
Karabük'te bir apartman karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Cizrespor Erol Bulut Mesut Bakkal Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te bir apartman karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 20:50:25. #1.15#
title