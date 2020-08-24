Son dakika gündem: Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı
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Son dakika gündem: Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Kara Harp Okulunda eğitim görmekteyken KHK ile ihraç edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika gündem: Kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 42 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı
24.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Kara Harp Okulunda eğitim görmekteyken KHK ile ihraç edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Kara Harp Okulu'nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgüte iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında yapılan araştırmalarda; ilimiz dahilinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

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Kaynak: İHA

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