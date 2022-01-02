Son dakika gündem: KANYONDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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Son dakika gündem: KANYONDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Soma ilçesinde yaklaşık 50 metrelik kanyonda mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

SOMA, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde yaklaşık 50 metrelik kanyonda mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Darkakale Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Hüseyin Marangoz, hayvanlarını otlatmak için dağlık araziye götürdü. Marangoz'a ait bir keçi buradaki sarp arazide, yaklaşık 50 metre derinliği olan kanyonda mahsur kaldı. Marangoz, kendi imkanlarıyla keçisini kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Soma İtfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelerek kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağlanan iple ve merdiven yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya ulaştı. İtfaiye eri, kanyonda mahsur kalan keçiyi halatla sırtına bağladı. Ardından itfaiye eri keçiyle birlikte aşağıya indi. Keçisi kurtarılan marangoz ve yakınları itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika gündem: KANYONDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika gündem: KANYONDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika gündem: KANYONDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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