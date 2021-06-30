Son dakika gündem: KAMYONET KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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Son dakika gündem: KAMYONET KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi geçişinde meydana geldi. Yavuz Ceylan idaresindeki 34 BGA 588 plakalı kamyonet önünde ilerlemekte olan B.S yönetimindeki 06 PML 65 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü Yavuz Ceylan ile Aykut Gülfer hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yaralanan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Yavuz Ceylan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aykut Gülfer ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü B.S.'yi ifadesini almak için jandarma karakoluna götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: KAMYONET KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika gündem: KAMYONET KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika gündem: KAMYONET KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika gündem: KAMYONET KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: KAMYONET KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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